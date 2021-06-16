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إنتاج درامي ضخم مشترك بين مصر والأردن

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني والوفد المرافق له؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الدولة لشؤون الإعلام الأردنية، في مختلف مجالات العمل الإعلامي، واقترح الجانبان عمل إنتاج درامي مشترك، يؤرخ لعراقة وأصالة التاريخ المصري والأردني؛ ليكون وثيقة درامية متميزة، يتعرف من خلالها الشباب والأجيال القادمة على عراقة الحضارة المصرية والأردنية، من ثقافات وعادات وتقاليد أصيلة للبلدين الشقيقين، وترسخ لديهم حب الأوطان والعمل بجهد من أجل رفعته.

وأكد "زين" تفعيل التعاون مع الجانب الأردني، بما يحقق مردود إيجابي على الجانب المهني والاقتصادي معًا، وضرورة التنسيق الدائم مع الجانب الأردني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة، ووجود هناك تعاون مثمر مع الإعلام الأردني، لا سيما الإنتاج المشترك ببرنامج بيت للكل، حيث أشاد الوزير الأردني ببرنامج بيت للكل، مؤكدًا أنه أحدث صدى كبير لدى المشاهد العربي، لمضمونه الإعلامي المتميز، ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأي العام العربي، بمهنية واحترافية.

كما أشاد الوزير الأردني بالدراما المصرية والفن المصري، الذي أسهم بشكل كبير في تشكيل وعي ووجدان الأمة.

وأكد المهندس صخر مروان، أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامي الكبير، الذي يمتلك إمكانيات وخبرات متميزة، مُعربًا عن تقديره الكبير للإعلام المصري المهني المتميز.

كما تطابقت وجهات نظر الجانبان في ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية، والتنسيق المتواصل بينهما، للتصدي للشائعات والأكاذيب، التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية، لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

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