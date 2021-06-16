مدرب النصر : نخوض مباراة المريخ من أجل الفوز ولا مجال للتفويت

يؤدي فريق النصر مرانه الاساسي اليوم ضمن الاستعداد لمواجهة فريق المريخ يوم الجمعه المقبل في المباراة التي ستقام علي ملعب المريخ ببورسعيد في الجولة 28 بدوري القسم الثاني .





ويركز الجهاز الفني بقيادة طارق السيد علي ومحمد خلف المدرب العام وحازم ممدوح المدرب المساعد علي النواحي التكتيكية وعلاج الأخطاء التي ظهرت امام بتروجيت كما يركز علي التدريب في مساحات ضيقة واللعب من لمسة ولعبة والتحركات السريعة نظرا لضيق المساحات بملعب المريخ .





ويغيب احمد جمال حارس المرمي عن المباراة للإيقاف بالحصول علي ثلاث انذارات ويسعي محمد عبد العال مدرب الحراس لتجهيز الحارسين عمرو شعبان وأحمد بدوي للدفع بأحدهما في المباراة .





وأكد طارق السيد المدير الفني لنادي النصر أن الفريق سيخوض مباراة المريخ من أجل الفوز و حصد الثلاث نقاط و أن النصر يلعب جميع مبارياته من أجل الفوز ولا مجال للتفويت أو لخسارة اي نقاط في المباريات الثلاث المقبلة وأن النصر نادي كبير وإسم طارق السيد لا يسمح بهذا الشئ وسنقاتل لآخر دقيقه في الدوري من أجل الفوز .وحصد مركز متقدم في جدول الترتيب .





واضاف طارق السيد أن النصر أصبح مطالب بنتائج إيجابية في الفترة المقبلة بعد النتائج الجيدة في المباريات الماضية مشيرا أن مواجهة المريخ علي ملعبه صعبه وانت فريق محترم ويحتاج الفوز في المباراة التي تعتبر عنق زجاجه لهم .





وقال المدير الفني للنصر أن غياب احمد جمال حارس المرمي بالتأكيد مؤثر خاصة وأنه حارس مرمي جيد وكان أحد أسباب الفوز أمام الترسانة وبتروجيت ولكن لدينا حراس مرمي علي مستوي علي مثل عمرو شعبان وأحمد بدوي بفضل مجهودات محمد عبد العال مدرب الحراس الذي يعمل علي تجهيز جميع الحراس المتواجدين .





ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 38 نقطة ويأتي المريخ في المركز الثامن برصيد 35 نقطة .