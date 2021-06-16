أشرف ملاك : مباراة الأهلي والترجي التونسي بمثابة نهائي مبكر

علق أشرف ملاك المذيع بقناة الفضائية المصرية على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد رادس في تونس.





وقال أشرف ملاك، إن مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم السبت المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمثابة نهائي مبكر ومباراة خارج التوقعات بين الفريق الأحمر وبطل تونس في البطولة الإفريقية.





وأضاف:" أرى أن حظوظ النادي الأهلي الأوفر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي بطل تونس في مباراة السبت المقبل في رادس قبل مباراة العودة في القاهرة "، مشيراً إلى أن الأهلي الأقرب للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفائز من الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي.