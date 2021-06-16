Advertisements

أشرف ملاك : مباراة الأهلي والترجي التونسي بمثابة نهائي مبكر

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
Advertisements
علق أشرف ملاك المذيع بقناة الفضائية المصرية على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد رادس في تونس.

وقال أشرف ملاك، إن مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم السبت المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمثابة نهائي مبكر ومباراة خارج التوقعات بين الفريق الأحمر وبطل تونس في البطولة الإفريقية.

وأضاف:" أرى أن حظوظ النادي الأهلي الأوفر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي بطل تونس في مباراة السبت المقبل في رادس قبل مباراة العودة في القاهرة "، مشيراً إلى أن الأهلي الأقرب للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في انتظار الفائز من الوداد المغربي وكايرز تشيفز الجنوب إفريقي.

أخبار تهمك

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 15 ساعة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ ساعة و نصف

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ 41 دقيقة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 14 ساعة

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ يوم

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 ص

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

12:20 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

11:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة