ندا مجدي تفوز بالميدالية القضية في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في إيطاليا

ومن جانبه صرح العميد حسام الغزالي رئيس البعثة أن هذه البطولة يشارك بها ٢١ دولة أبطال العالم في تلك الملحمة وكون حصول مصر على الميدالية الفضية هو دليل على أن الاتحاد المصري للغوص والانقاذ يسير على الطريق الصحيح.



