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ندا مجدي تفوز بالميدالية القضية في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في إيطاليا

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استطاعت السباحة المصرية ندا مجدي أبو مسلم في أولى منافسات اليوم لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والمقامة حاليا بإيطاليا اقتناص المركز الثاني والميدالية الفضية وتحطيم الرقم المصري والعربي فى سباق ٤٠٠ م سباحة بالزعانف المونو.

وقد أعرب سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز التاريخى واهداء الإنجاز لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وتتوالى الانجازات والميداليات خلال فاعليات البطولة حيث أن سباحي المنتخب القومي لديهم الإصرار والعزيمة لرفع إسم مصر عاليا خلال فاعليات تلك البطولة الهامة وهى محط أنظار العالم أجمع .

ومن جانبه صرح العميد حسام الغزالي رئيس البعثة أن هذه البطولة يشارك بها ٢١ دولة أبطال العالم في تلك الملحمة وكون حصول مصر على الميدالية الفضية هو دليل على أن الاتحاد المصري للغوص والانقاذ يسير على الطريق الصحيح.

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