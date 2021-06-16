النصر يفتح باب اختبارات كرة القدم مجانا تعرف علي المواعيد

قرر الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر فتح باب اختبارات كرة القدم بالنادي من يوم السبت ١٩ يونيه حتى يوم 30 يونيه من الساعه التاسعة صباحا حتي الساعه الواحدة ظهرا بملاعب النادي .





وبناءا علي تعليمات الدكتور عمرو عبد الحق تقرر فتح باب الاختبارات مجانا بدون اى رسوم لاتاحة الفرصة لجميع المواهب المميزة للمشاركة من مواليد 2001 الي 2013 وتقام الاختبارات علي ملاعب نادي النصر تحت إشراف نخبة من مدربي النادي.





واليكم مواعيد الاختبارات طبقا للجدول التالي ...



