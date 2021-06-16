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الكاتب الصحفي عبدالحميد فراج يطرح كتاب "الملك" عن محمد صلاح

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
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يستعد الكاتب الصحفي عبد الحميد فراج لطرح كتابه "الملك"، والذي يحكي فيه عن اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

و يتناول الكتاب سيرة ذاتية لمحمد صلاح وخاصة في مرحلة البدايات و التركيز على المبادرات و الجوانب الإنسانية التي يقوم بها اللاعب بخلاف حكايات من الحب و الخير في حياة اللاعب بجانب جزء تنموي للقارئ للاستفادة من قصة نجاح اللاعب.

وينتظر جمهور كرة القدم بشكل عام، وعشاق الملك المصري محمد صلاح، الكتاب عند طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، لا سيما وأن الجمهور يرغب في معرفة كل كبيرة وصغيرة عن محمد صلاح، خاصة في مرحلة البدايات، لأنه ملهم لكل الشباب المصري.

الكتاب صدر عن داري "ببلومانيا - زيرو وان" للنشر و التوزيع داخل و خارج مصر و سيتم طرحه في معرض القاهرة الدولي المقبل المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

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