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بوتين يصل سويسرا للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:27 م
بوتين وبايدن
بوتين وبايدن
وكالات
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى سويسرا للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، حسبما أفادت فضائية اكسترا نيوز.

 

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الاجتماع المرتقب بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مهم للغاية، لكن التوقعات المبالغ فيها بشأنه لا أساس لها.

 

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية بشأن لقاء بوتين وبايدن المقرر في جنيف في 16 يونيو: "حجم الخلافات بل وحتى مظاهر النزاع في علاقاتنا الثنائية كبيرة جدا، لدرجة أنه لا مبرر لتوقع تحقيق أي تقدم نحو التوصل إلى تفاهم. لكن في بعض الأحيان يكون من المفيد أيضا الاتفاق على أننا لا نتفق".

 

وتابع بيسكوف أن "بدء الحوار على أعلى مستوى، رغم الحالة المؤسفة للعلاقات الثنائية، خطوة إيجابية للغاية"، لكن الشرط الوحيد للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى آخر هو "الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح".

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