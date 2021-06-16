موعد مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره نادي غزل المحلة، يوم غدًا الخميس 17 من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الإسماعيلي أمام نظي ره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.



