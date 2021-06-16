ناهد السباعي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

وعلقت عليها قائله:"

تدفق مع نهر الحياة".



جدير بالذكر أن ناهد السباعي شاركت مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل" في بيتنا روبوت"، وهو بطولة هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، إخراج وليد الحلفاوي.

تحرص الفنانة ناهد السباعي على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".نشرت ناهد عدة صور جديدة لها، ظهرت فيهم وهي مرتدية فستان قصير مزين بالألوان الجميلة، وتسريحه الشعر الويفي الناعم، واعتمدت على مكياجاً هادئاً،