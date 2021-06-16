نافاس يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مصيره مع الفريق الباريسي في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن كيلور نافاس قد يرحل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي في صفقة إنتقال حر ولذلك سيكون من الصعب استمرار نافاس.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كيلور نافاس مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.



