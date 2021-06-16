Advertisements
نافاس يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:40 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مصيره مع الفريق الباريسي في الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن كيلور نافاس قد يرحل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي في صفقة إنتقال حر ولذلك سيكون من الصعب استمرار نافاس.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كيلور نافاس مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.
Advertisements