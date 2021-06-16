Advertisements

نافاس يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مصيره مع الفريق الباريسي في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن كيلور نافاس قد يرحل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي في صفقة إنتقال حر ولذلك سيكون من الصعب استمرار نافاس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كيلور نافاس مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ 41 دقيقة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ يوم

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:09 ص

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

12:20 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

11:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة