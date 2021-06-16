11 يوليو .. الحكم في استئناف أحمد عز على دفع مصاريف توأم زينة









حجزت اليوم محكمة الاسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة استئناف أحمد عز على الزامه بدفع 41 الف و700 جنية إسترليني لتوأم زينة كقيمة مصاريف دراسية.. لجلسة 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم



كان معتز الدكر محامى الفنانة زينة، اقام دعوى ضد الفنان أحمد عز، يطالبه بدفع المصاريف الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين،والزمت محكمة اول درجة أحمد عز بدفع ٤١ ألف و٧٠٠ جنية إسترليني، الا انه استئناف على الحكم





وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قضت فى وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة.الا انها استئنافت على الحكم



استند محامي الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعى عليه،وحجم ثروته، مشيرا إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.