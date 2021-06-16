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أرقام وحقائق مثيرة من حصاد الجولة الأولى في بطولة أمم أوروبا 2020 (تقرير)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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اختتمت أمس الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي تقام في 11 مدينة أوروبية وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.

حصاد الجولة الأولى من (يورو 2020)

أقيمت 12 مباراة في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، انتهت 10 مباريات بفوز أحد طرفي المباراة، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين فقط بالبطولة حتى الآن.

شهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات تسجيل 28 هدفًا في مباريات الجولة، ويتصدر الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكي لوكاكو ، والتشيكي باتريك تشيك قائمة الهدافين برصيد هدفين لكل منهما.

تم اشهار 23 بطاقة صفراء خلال منافسات الجولة الأولى من اليورو، بينما تم اشهار بطاقة حمراء وحيدة كانت من نصيب جريجورز كريشوياك نجم منتخب بولندا في مباراة فريقه ضد سلوفاكيا.

أكبر الانتصارات في الجولة الأولى كانت فوز إيطاليا على تركيا بثلاثية نظيفة، وفوز بلجيكا على روسيا بنفس النتيجة، وكذلكك فوز البرتغال على المجر .

9 منتخبات حققت "كلين شيت" في الجولة الأولى (السويد – التشيك – فنلندا – فرنسا – البرتغال – بلجيكا – اسبانيا – انجلترا – إيطاليا).

انتهت مباراتين بالتعادل اسبانيا مع السويد تعادل سلبي بدون أهداف، وسويسرا مع ويلز 1-1.

شهدت الجولة الأولى 3 أهداف عكسية سجلها  ميريج ديميرال نجم تركيا، وفوتشيك تشيزني لاعب بولندا، وماتس هوميلز لاعب ألمانيا.

احتسبت ركلتي جزاء في مباريات الجولة الأولى، سجل رونالدو هدفًا في شباك المجر، بينما أضاع اميل هوبيرج نجم الدنمارك ركلة جزاء أمام فنلندا.

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أبرز نجوم الجولة الأولى بعدما سجل هدفين وقاد فريقه للفوز على المجر 3 - 0 وانفرد بلقب الهداف التاريخي للبطولة الأوروبية برصيد 11 هدفا متفوقا على نجم الكرة الفرنسية السابق ميشيل بلاتيني صاحب الـ9 أهداف.

من أبرز مشاهد الجولة الأولى الإصابة الخطيرة التي تعرض لها كريستيان إيريكسن نجم الدنمارك بعدما سقط مغشيا عليه على أرضية الملعب فاقدًا للوعي تماما في مباراة فريقه ضد فنلندا وكاد يفارق الحياة لولا نجح الأطباء في انقاذ حياته ونقله للمستشفى.

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الكلمات المفتاحية

كريستيانو رونالدو فرنسا بطولة كأس الأمم الأوروبية بثلاثية نظيفة البرتغال ألمانيا (يورو 2020)

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