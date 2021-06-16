روسيا تسجل 13397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، 13397 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 14185 إصابة في اليوم السابق)، لافتة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (5782 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.





وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 396 حالة وفاة (مقابل 379 وفاة أمس)، فيما تماثل 10256 مريضا للشفاء خلال ذلك اليوم.

وكانت روسيا، سجلت إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و249990 إصابة بكورونا، منها 127576 حالة وفاة، و293914 حالة نشطة، وأربعة ملايين و828500 حالة شفاء.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إنها أجرت حتى اليوم أكثر من 143.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 269 ألفا خلال آخر 24 ساعة.