Advertisements

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا يفوق التوقعات خلال مايو

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
قفز التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع متخطيا ما استهدفه بنك إنكلترا في مايو إذ وصل إلى 2.1% في إطار صعود الأسعار بعد انتهاء إجراءات العزل العام من كورونا وهو الأمر من المتوقع أن يكتسب زخما.

هذا وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين بعد أن سجل في أبريل 1.5% يعكس إلى حد كبير مدى ضعف التضخم في مايو أيار 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من وطأة أول إجراءات عزل عامة صارمة.

ويشكل الرقم أول مرة يتخطى فيها التضخم نسبة 2% المستهدفة من المركزي في قرابة عامين كما تجاوز توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين البالغ عددهم 33 المشاركين في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت لارتفاع التضخم إلى 1.8%.

وتم جمع بيانات الأسعار في يوم 11 مايو أيار أو في تاريخ مقارب بما يعني أن ذلك سبق السماح للحانات والمطاعم بتقديم الخدمات للزبائن في داخلها وعودة دور العرض السينمائي والفنادق للعمل اعتبارا من 17 مايو أيار.

وكان بنك إنكلترا قد توقع وصول التضخم إلى 2.5 بالمئة بنهاية العام الجاري قبل أن يستقر عند هدفه البالغ 2% مع انحسار أثر ارتفاع أسعار الطاقة بعد العزل العام إضافة لتراجع ضغوط تكاليف أخرى مثل الاختناقات في سلاسل الإمداد.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي على السياسة النقدية دون تغيير في 24 يونيو بعد أحدث اجتماع.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة الأخرى، ارتفع إلى اثنين بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار من 1.3 بالمئة في أبريل.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ يوم

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 15 ساعة

كورونا يضرب كوبا أمريكا خلال 48 ساعة فقط!

منذ أقل من نصف ساعة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

منذ ساعة و نصف

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:46 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

08:09 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

01:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة