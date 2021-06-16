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وزيرة البيئة: دعم وبناء القدرات الوطنية لمواجهة قضايا التغيرات المناخية (صور)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة آن مارى تريفليان وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف الـ ٢٦ لتغير المناخ والوفد المرافق لسيادتها.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد العاطي بالسيدة وزيرة التجارة والطاقة البريطانية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الموارد المائية والرى علي تعزيز سبل التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال الموارد المائية ومجابهة آثار التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية وضع التكيف ضمن اجندة مؤتمر cop26 نظرًا لتأثيراته الكبيرة على البلدان وخاصة على مناطق حوض النيل، كما أن له تأثيرات أيضًا على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول، مع ضرورة توفير الدعم المالى اللازم للدول المتضررة والتى تعتمد على دعم مالي محلي غير كافى لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة، مشددةً على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع التكيف ضمن أولوياتها.

وأوضحت فؤاد أنه لابد من تناول عدد من القضايا الفنية التى تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول، مشيرةً إلى أن معظم الدول وليس مصر فقط تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التى تساهم فى مواجهة قضايا التغيرات المناخية، كما انه لابد من إجراء المناقشات حول الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتكيف، حيث إننا أحيانًا نواجه صعوبة عند تصميم حزمة مشروعات التكيف وتكون الإشكالية فى حساب وتقدير عدد السكان فى مناطق معينة، كما أن هناك العديد من الوكالات التى نود معرفة تخصصاتها المختلفة سواء فى السياسة أو المياه أو غيرها من التخصصات الأخرى للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم، فلابد من التكامل بين القطاعات المختلفة فنحن فى مصر لا نتعامل مع قضية البيئة بشكل منفصل بل هناك تناغم بين القطاعات المختلفة لان التعدد والتعاون يضمن الحصول على أعلى استفادة.

ومن جانبها أشادت السيدة آن مارى تريفليان بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا، مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
وزيرة البيئة: دعم وبناء القدرات الوطنية لمواجهة قضايا التغيرات المناخية (صور)
وزيرة البيئة: دعم وبناء القدرات الوطنية لمواجهة قضايا التغيرات المناخية (صور)
وزيرة البيئة: دعم وبناء القدرات الوطنية لمواجهة قضايا التغيرات المناخية (صور)
وزيرة البيئة: دعم وبناء القدرات الوطنية لمواجهة قضايا التغيرات المناخية (صور)
وزيرة البيئة: دعم وبناء القدرات الوطنية لمواجهة قضايا التغيرات المناخية (صور)
وزيرة البيئة: دعم وبناء القدرات الوطنية لمواجهة قضايا التغيرات المناخية (صور)

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وزيرة البيئة الفجر التغيرات المناخية البيئة

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