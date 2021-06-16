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محمد رشاد لجمهوره:"الحياة قطار فأختر من يستحق أن تكمل معه رحلتك"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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وجه الفنان محمد رشاد نصيحة لجمهوره يحثهم فيها على ضرورة اختيار الطرف الآخر الذي يستحق أن يكملوا حياتهم معه.



نشر محمد رشاد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". صورة جديدة له وكتب عليها قائلاً:" الحياة قطار لا يتوقف ولكن يتبدل ركابه، فأختر من يستحق أن تكمل معه رحلتك".




يذكر أن محمد رشاد طرح مؤخراً أغنية في غيابه تمام، وهي من كلمات هشام عبد الحليم، الحان حسن سراج، من توزيع أسامه عبد الهادي.

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