عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

أعلن إسلام عيسي نجم خط وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر إصابته بفيروس كوورنا بعد إيجابية نتيجة مسحته هو وزوجته.





وكتب عيسى عبر حسابة الرسمي على انستجرام "الحمد لله أنا وزوجتى إيجابي كورونا.. دعواتكم بالشفاء العاجل".





وكان إسلام عيسى قد شارك في مباراة فريقه أمام سموحة، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وخسر بيراميدز من نظيرة بثلاثية نظيفة.





ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.



