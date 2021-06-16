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الكاظمي: العراق مقبل على انتخابات مبكرة وهناك من يخشى نتائجها

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:14 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن العراق مقبل على انتخابات مبكرة وهناك من يخشى نتائجها ويحاول إشاعة اليأس في نفوس المواطنين لأجل دفعهم إلى عدم المشاركة بالانتخابات.

 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بلاده نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق ومضت بسياسات داخلية متزنة.

 

 أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، اغتيال ضابط كبير فى جهاز المخابرات العراقية شرقى العاصمة ​بغداد​، دون ورود أى ​تفاصيل​ إضافية حول ملابسات الحادث"، وفقًا لوسائل إعلام محلية.​​​​​​​

 

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيد فى جهاز المخابرات، ضمن منطقة البلديات، شرقى العاصمة بغداد"، مؤكدًا أن "الحادث أسفر عن مقتل الضابط فى الحال".

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