Advertisements

الموت يُفجع الفنانة إيمان العاصي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعلنت الفنانة أسماء جلال منذ قليل عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت أسماء جلال منشورًا قالت فيه :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وتابعت أسماء جلال قائلة:" انتقل إلي رحمة الله تعالى والد إيمان العاصي اللهم اغفرله وارحمه واجعله من اهل الجنه وصبر أهله".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الدرامية مسلسل" الدايرة"هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد سمير فرج، 
ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، بطولة أحمد صلاح حسني، مها أبو عوف،  عماد رشاد، محمود حافظ، محمد علي رزق.  
الموت يُفجع الفنانة إيمان العاصي
الموت يُفجع الفنانة إيمان العاصي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 15 ساعة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

كورونا يضرب كوبا أمريكا خلال 48 ساعة فقط!

منذ أقل من نصف ساعة

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ يوم

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:46 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

08:09 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

01:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة