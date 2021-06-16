الموت يُفجع الفنانة إيمان العاصي





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الدرامية مسلسل" الدايرة"هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد سمير فرج،

ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، بطولة أحمد صلاح حسني، مها أبو عوف، عماد رشاد، محمود حافظ، محمد علي رزق.

أعلنت الفنانة أسماء جلال منذ قليل عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كتبت أسماء جلال منشورًا قالت فيه :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".وتابعت أسماء جلال قائلة:" انتقل إلي رحمة الله تعالى والد إيمان العاصي اللهم اغفرله وارحمه واجعله من اهل الجنه وصبر أهله".