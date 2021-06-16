شكري: الإصلاح الاقتصادي أنتج مناخا جاذبا للاستثمار في مصر (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تداول خلال مباحثاته مع وزير خارجية لوكسمبرج، الأفكار الخاصة بتعزيز العلاقات بين البلدين، والمبنية على صداقة دائمة وتاريخ طويل، وكان هناك شرح وافي للفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبرج، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم الحديث عن اتفاق للخدمات الجوية فيما بين البلدين لمنع الازدواج الضريبي، بما يعزز اهتمام رجال الأعمال بلوكسمبرج بالاستثمار في مصر وزيادة التبادل التجاري واستكشاف المنتجات المصرية.



