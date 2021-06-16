إغلاق مطار سفنكس الدولي لمدة 3 أشهر لهذا السبب

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن إغلاق مطار سفنكس الدولى لمدة 3 أشهر، تنتهي بحلول منتصف سبتمبر القادم، وذلك بسبب استمرار عمليات التطوير والتوسعة التي تجرى حاليا داخل المطار لزيادة السعة الاستيعابية للركاب.





وقال حسين سالم مدير مطار سفنكس الدولي، إنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال تطوير الصالات، وزيادة السعة الاستيعابية بالتزامن مع قرب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدا أنه تم إخطار سلطة الطيران المدني المصري بقرار الإغلاق، على أن يتم إخطار جميع الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة بالطيران المدني بهذا القرار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وسيجرى العمل داخل المطار لضم عدة مبانٍ جديدة للركاب، على أن يتم إعادة تشغيله منتصف سبتمبر المقبل.





ويأتي مطار سفنكس الدولي، للتيسير على المواطنين ورواد المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات، استمرارا للجهود المشتركة التي تبذلها الدولة لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، حيث يحظى مطار سفنكس الدولي باهتمام كبير من القيادة السياسية، كما يخدم مناطق الجيزة والهرم وأكتوبر، ويخفف الضغط المروري على مطار القاهرة الدولي، حيث صمم المطار وفق أحدث الطرازات العالمية لتصنيع المطارات في العالم.



