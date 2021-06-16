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187 مليار ين عجزا تجاريا باليابان خلال مايو

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان عجز في ميزان تجارة السلع خلال مايو قيمته 187.1 مليار ين. ويزيد ذلك عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزا 91.2 مليار ين بعد تسجيل فائض 253.1 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة في حين كانت الأولية تشير إلى فائض قدره 255.3 مليار ين.

وزادت الصادرات اليابانية خلال مايو بنسبة 49.6% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 51.3% بعد زيادة نسبتها 38% خلال الشهر السابق. في المقابل زادت الواردات اليابانية بنسبة 27.9% بما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 26.6% بعد زيادة بنسبة 12.8% خلال أبريل.

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