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العائد من الموت والعضاض الأبرز.. 5 نجوم خطفوا الأنظار في أولى جولات يورو 2020

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:25 م
كريستيان إيريكسن
كريستيان إيريكسن
علاء خليف
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خطف بعض اللاعبين في مختلف المنتخبات الأوروبية الأنظار في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي اختتمت منافساتها أمس الثلاثاء.

واستطاع بعض نجوم الكرة الأوروبية جذب أنظار العالم في أولى جولات البطولة القارية إما بفضل تألقهم في مباريات منتخبات بلادهم وقيادتهم للانتصارات، أو بسبب أحداث مثيرة وغير معتادة عاشها هؤلاء النجوم بالبطولة القارية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز 5 نجوم خطفوا الأنظار في أولى جولات يورو 2020:-

- كريستيان إيريكسن

النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن أحد أبطال الجولة الأولى من "يورو 2020"، بسبب الإصابة التي تعرض لها وكادت أن تنهي حياته، حيث سقط لاعب الانتر على أرضية الملعب فاقدا الوعي في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا وكاد أن يفارق الحياة لولا تدخل الأطباء وانقاذ حياته سريعا وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

- سايمون كاير

القائد سايمون كاير نجم منتخب الدنمارك منحه القدر الفرصة ليكون من أبرز النجوم الذين خطفوا الأنظار في الجولة الأولى بسبب حسن تصرفه بعد سقوط صديقه كريستيان إيريكسن على أرضية الملعب يصارع الموت، حيث ركض إليه وقام بتعديل وضع رقبته مما ساعد الأطباء في سرعة انقاذه، كما حرص على تهدئة زوجته بعدما أصيبت بالفزع بعد إصابة زوجها.

- كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نجوم الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا، حيث سجل هدفين في شباك المجر وقاد منتخب بلاده للفوز 3-0 وانفرد اللاعب بلقب الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا برصيد 11 هدفا متفوقا على بلاتيني نجم الكرة الفرنسية السابق وصاحب الـ9 أهداف.

- باتريك تشيك

نجم منتخب التشيك باتريك تشيك كان من أبرز نجوم الجولة الأولى أيضًا حيث خطف الأنظار ووجه الأضواء إليه بفضل هدفه الإعجازي في شباك منتخب اسكتلندا والذي سجله من تسديدة قوية من منتصف الملعب من مسافة 45 متر تقريبا.

- أنطونيو روديجر

رغم تصرفه الغير لائق إلى أن أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا كان من النجوم الذين سُلطت عليهم الأضواء في الجولة الأولى، وذلك بعدما قام بـ"عض" النجم الفرنسي بول بوجبا بشكل غريب خلال مباراة المنتخبين في الجولة الأولى والتي فاز بها منتخب الديوك الفرنسية بهدف دون رد.

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