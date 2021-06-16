Advertisements

أغنية"لو كنت" لأكرم حسني وهيفاء وهبي تتصدر تريند "يوتيوب"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

تصدرت أغنية"لو كنت" لأكرم حسني، وهيفاء وهبي، ترند موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث احتلت المركز الثاني بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على نفس الموقع كما تقترب نسب مُشاهداتها من المليون الثاني.

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخراً في لبنان.

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت" ويفترض كل منهما ماذا  لو لم يكن انسانا فماذا سيصبح ؟ من خلال طرح أفكار توضح طريقة تفكير الرجل و المرأة في هذا الشأن.
وتستمر الألحان ليقدما حواراً كوميدياً يحمل لمحة من التحدي مع تصاعد الإيقاع وهبوطه ليحمل الكلمات بأغنية ستغير وجه الصيف القادم وسيكون لها مكانها في الاحتفالات وعلى الشواطئ وفي التجمعات.

وعلق أكرم حسني قائلا: "بداية جديدة لمفاجأت كثيرة قادمة إن شاء الله". وأضاف أكرم أن هيفاء وهبي نجمة كبيرة و ذكية ولها شعبية وجمهور كبير في مصر ولبنان والوطن العربي والعمل معها إضافة لأي فنان أو فنانة على المستويين الفني والانساني أيضاً.

الجدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق منذ أيام هاشتاج #لو_كنت مع صورة جديدة وكتب عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف" بالتزامن مع  نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها " لوكنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه" بنفس الهاشتاج، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر ولبنان، وشارك الهاشتاج عدد كبير من نجوم الفنان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 17 ساعة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

3 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

منذ ساعة و نصف

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

كورونا يضرب كوبا أمريكا خلال 48 ساعة فقط!

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 16 ساعة

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ يوم

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:46 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

08:09 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

01:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة