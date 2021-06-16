وزير الخارجية: مصر اتخذت إجراءات قوية لتحصين المناطق السياحية ضد كورونا (فيديو)

طمأن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وزير خارجية لوكسمبرج، إن مصر اتخذت إجراءات قوية لتحصين المناطق السياحية في البحر الأحمر والاقصر وأسوان، وتطعيم كافة العاملين بها بلقاحات كورونا، مع فرز واختبار الزائرين من الدول الاجنبية لضمان خلوهم من فيروس كورونا.





وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبرج، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المقاصد السياحية محصنة بدرجة كبيرة ومستمرون في وضع اجراءات لاستمرار خلوها من جائحة كورونا.



