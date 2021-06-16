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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران لن يتم قبل تشكيل حكومة إيرانية جديدة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:33 م
نووي إيران
نووي إيران
وكالات
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق مع إيران لن يتم قبل تشكيل حكومة إيرانية جديدة بعد الانتخابات الرئاسية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقد اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باتباع "نهج يؤدي إلى نتائج عكسية" بعدما ذكر مديرها أن طهران لم توضح استفسارات بشأن نشاط نووي محتمل غير معلن.

 

والأسبوع الماضي، أعربت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عن قلقها في تقرير لأعضائها من أن إيران لم توضح الاستفسارات المعلقة منذ فترة طويلة.

 

ويأتي التقرير الدوري في وقت حساس تحاول فيه القوى العالمية إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني وطهران إلى الامتثال له.

 

وظل الاتفاق التاريخي لعام 2015 معلقا بخيط رفيع منذ أن تركته الولايات المتحدة في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما أدى إلى قيام طهران بعد عام بتكثيف أنشطتها النووية التي قلّصها الاتفاق لفترة طويلة.

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المفاوضات الطاقة الذرية إيران

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