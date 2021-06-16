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سامح شكري: نتطلع لقرارات شجاعة من حكومة إسرائيل الجديدة (فيديو)

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو شأن داخلي واختيار تم من قبل الناخبين الإسرائيليين، معربًا عن تطلعه لوجود تواصل مستمر معها لتحقيق الهدف في المصالح المشتركة وفي المقام الاول استمرار رعاية مصر لعملية السلام والدفع نحو التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبرج، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة العديد من التوجهات والرؤى والانتماءات، ولكننا نتعامل معها من منطلق حكومة لحكومة وسوف نكتشف خلال الاتصالات إلى أي مدى وجود استجابة للجهود المبذولة والمقدرة من العديد من أعضاء المجتمع الدولي الداعمة لنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وأعرب وزير الخارجية، عن تطلعه لاتخاذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة قرارات وإن كانت صعبة لكنها شجاعة تخرج المنطقة من ويلات الصراع، وأثر ذلك على الإنسان في المنطقة وكل ما عانى منه من الحد من قدراته للانطلاق والعيش في أمن وسلام مثل باقي دول العالم، وأن نرى نهاية للصراع.

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