سامح شكري: نتطلع لقرارات شجاعة من حكومة إسرائيل الجديدة (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو شأن داخلي واختيار تم من قبل الناخبين الإسرائيليين، معربًا عن تطلعه لوجود تواصل مستمر معها لتحقيق الهدف في المصالح المشتركة وفي المقام الاول استمرار رعاية مصر لعملية السلام والدفع نحو التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية.





وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبرج، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة العديد من التوجهات والرؤى والانتماءات، ولكننا نتعامل معها من منطلق حكومة لحكومة وسوف نكتشف خلال الاتصالات إلى أي مدى وجود استجابة للجهود المبذولة والمقدرة من العديد من أعضاء المجتمع الدولي الداعمة لنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.



