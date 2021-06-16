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حقيقة توقيع "مجلي" للزمالك

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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أوضح محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب حقيقة ما تردد مؤخرا بشأن توقيع محمد مجلي لاعب وسط ذئاب الجبل للزمالك.

وأكد فتحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، على عدم صحة تلك الأنباء، موضحا أن النادي لم يتلق أي عروض من الزمالك سواء رسمية أو ودية مضيفا أن المقاولون لن يفرط في أي لاعب في الموسم المقبل من أجل بناء فريق جديد.

من ناحية أخرى أوضح أن مصير التونسي سيف الدين الجزيري المعار للزمالك في يد مسؤولي القلعة البيضاء سواء بتفعيل بند الشراء في نهاية الموسم أو عودة اللاعب من جديد للمقاولون.

واتم عادل تصريحاته قائلا أن عماد النحاس المدير الفني للفريق تلقى العديد من العروض من أندية الدوري المصري لكنه فضل البقاء في الجبل الأخضر رافضا فكرة الرحيل.

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