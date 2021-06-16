محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "ثابت" عبر "يوتيوب"

أعلن الفنان محمد رمضان منذ قليل عن طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "ثابت"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"صباح الخير صحيت من النوم فتحت الواتسآب لقيت محمد سامي مخرج الكليب، باعت لي كليب" ثابت"بعدما تم تلوينه في الفينال إيديت للكليب، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب امتى؟".



وأضاف محمد رمضان :"قلت له:" والله أنا ويوتيوبي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري، قالي الجمعة أنسب وقت عشان إجازة وتتشاف كويس".



وتابع محمد رمضان قائلاً :"قلت له :والله الشعبيين اللي زي حلاتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة يسعدوا الناس مابيستنوش، فادخلوا على يوتيوب هتلاقوا الأغنية".



وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً:"اللهم اجعلنا نستطيع ان نسعد الناس، كليب ثابت دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب، ثقة في الله نجاح".



أغنية"ثابت" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.