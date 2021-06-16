كورونا يضرب كوبا أمريكا خلال 48 ساعة فقط!

ذكر تقرير إخباري أن بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، المقامة في البرازيل، شهدت تسجيل العشرات من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال أول يومين من منافساتها.





وذكرت صحيفة لانسي الرياضية البرازيلية، نقلاً عن وزارة الصحة البرازيلية، أن الفحوص كشفت عن إصابة 52 من لاعبي كرة القدم والإداريين في البطولة.





وسجل وفد منتخب فزويلا 12 حالة إصابة بين لاعبييه وإدارييه، كما أعلن وفد منتخب بوليفيا عن وجود عدة إصابات بين لاعبيه وكذلك أحد أعضاء الجهاز الفني.





وأعلن منتخب كولومبيا الأحد الماضي، عن إصابة مدرب مساعد وأخصائي العلاج الطبيعي بعدوى فيروس كورونا.





وكانت منافسات بطولة كوبا أمريكا قد انطلقت مساء يوم الأحد الماضي، بفوز المنتخب البرازيلي على منتخب فنزويلا 3-0.





وحصلت البرازيل على حق الاستضافة قبل فترة قصيرة من انطلاق البطولة، وذلك بعد سحب الاستضافة من الأرجنتين وكولومبيا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى واضطرابات سياسية، على الترتيب.





ودافع اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، عن قرار نقل البطولة إلى البرازيل، التي عانت أيضاً في التعامل مع أزمة الوباء.





وسجلت البرازيل، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 210 ملايين نسمة، نحو 5ر17 مليون حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا ونحو 490 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.



