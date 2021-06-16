لويس سواريز ينتظر بداية "معقدة" أمام الأرجنتين

أكد مهاجم منتخب أوروغواي، لويس سواريز، أن المباراة الأولى التي سيخوضها "السيليستي" في بطولة كوبا أمريكا أمام الأرجنتين ستكون "معقدة" مثلها مثل كل مرة يتواجهان فيها.





وصرح سواريز، المتوج مع بـ"الليغا" الإسبانية الموسم المنصرم مع أتلتيكو مدريد، لشبكة تلفزيون (AUF) المحلية: "علينا أن نتعامل على أنهم لا يصنعون الكثير من الفرص، لأنهم حاسمون للغاية في الأمام".





وأكد أنه سيكون من الهام استغلال نقاط ضعف المنافس والمواقف التي من خلالها يمكن التسجيل في مرمى إميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، الذي برز الموسم المنصرم في البريميير ليغ.





كما أشار إلى أن فريقه غير سعيد بنتيجة آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، حين تعادل أمام كل من باراغواي وفنزويلا بنفس النتيجة دون أهداف.





وأضاف سواريز الذي يخوض رابع بطولة كوبا أمريكا في مشواره: "سنخوض المنافسات ونحن على أمل تقديم مشوار جيد، فهناك لاعبون لديهم الكثير من الشغف والرغبة في قيادة المنتخب للانتصارات".





وستستهل أوروغواي مشوارها في البطولة أمام الأرجنتين مساء الجمعة القادم، على ملعب ماني غارينشا في برازيليا، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كل من باراغواي، تشيلي وبوليفيا.