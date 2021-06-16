الكرملين: المحادثات المرتقبة بين بايدن وبوتن ستكون صعبة

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستكون صعبة.

وأضاف الكرملين، أن بوتين يعتزم طرح القضايا بكل صراحة ومحاولة إيجاد حلول لها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى سويسرا للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الاجتماع المرتقب بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مهم للغاية، لكن التوقعات المبالغ فيها بشأنه لا أساس لها.