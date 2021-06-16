تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات .. وهبوط 102 سهم

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات وإستمرت المؤشرات في أدائها السلبي وذلك للجلسة الثانية علي التوالي ، وذلك بضغوط بيعية مكثفة من قبل المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب ناحية الشراء.









ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 9880 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.





وسجلت مبيعات المصريين بالبورصة المصرية اليوم 207.7 مليون جنيه ، فيما سجلت مبيعات الأجانب والعرب 204.9 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه علي التوالي.



