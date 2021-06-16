تقترب مشاهدتها من المليون الخامس.. "أوعدك" لعمر كمال وسمية الخشاب تريند على "يوتيوب"





تقترب نسبة مشاهدة أغنية"أوعدك" لمطرب المهرجانات عمر كمال، و الفنانة سمية الخشاب، من المليون الخامس عبر قناته الرسمية بموقع الڤيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما تحتل المركز الأول على نفس الموقع.



وكانت آخر أعمال سمية الخشاب الغنائية دويتو بعنوان "بالحلال يا معلم" مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد عام 2017.



وفي سياق متصل، قدمت النجمة سمية الخشاب، فى موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "موسى"، من بطولة كل من عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.