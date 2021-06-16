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كارتيرون يحسم موقفه النهائي من بقاء حفني في الزمالك

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقفه من استمرار أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة بعد خروجه من قائمة الأبيض.

كارتيرون يحسم موقف أيمن حفني
وطلب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حسم مصير أيمن حفني في الفترة المقبلة.

من جانبه قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تأجيل حسم مصير حفني إلى نهاية الموسم الجاري.

وكان أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد انضم إلى القلعة البيضاء في يناير الماضي، من أجل ختام مشواره في ميت عقبة، ولكنه لم يشارك في المباريات مع الفريق بعد خروجه من حسابات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة أسوان ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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