وزير خارجية لوكسمبرج: نتفهم موقف مصر من قضية سد النهضة (فيديو)

قال جان ألسبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إنه علم أن قضية سد النهضة معقدة للغاية، وأن الاتحاد الإفريقي لم يجد حل بسهولة.





وأكد "ألسبورن"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه كعضو بالاتحاد الأوروبي يتفهم موقف مصر حيث أن مياه النيل هامة للملايين من المصريين، ويؤمن أن التعاون والمسئولية الدولية ستساعد على إيجاد حل لهذه القضية، ولكن لا نستطيع أن نُجبر الشعب الإثيوبي على حل ولكن سيساعدون على إيجاد حل.



