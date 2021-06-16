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هبوط 102 سهم بالبورصة المصرية اليوم .. و"بلتون" تتصدر القائمة الحمراء

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصى المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، بضغوط بيعية مكثفة من قبل المصريين ، وهبط نحو 102 سهم تصدرهم سهم بلتون القابضة حيث وصل سعره الي 3.1 جنيه فقط.

ونستعرض أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليو كالتالي :

تصدر سهم بلتون القابضة قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً بنسبة 9.5% وبسعر 3.1 جنيه ، تلاه في الترتيب الثاني سهم أطلس للإستثمار والصناعات الغذائية بنسبة6.7% ، ثم سهم المصرية لخدمات النقل إيجيترانس بنسبة 6.6% ، ثم سهم السعودية المصرية للإستثمار والتمويل بنسبة 6.6% ، وأخيراً في الترتيب الخامس سهم أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 6.2%.

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