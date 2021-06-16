هبوط 102 سهم بالبورصة المصرية اليوم .. و"بلتون" تتصدر القائمة الحمراء









تصدر سهم بلتون القابضة قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً بنسبة 9.5% وبسعر 3.1 جنيه ، تلاه في الترتيب الثاني سهم أطلس للإستثمار والصناعات الغذائية بنسبة6.7% ، ثم سهم المصرية لخدمات النقل إيجيترانس بنسبة 6.6% ، ثم سهم السعودية المصرية للإستثمار والتمويل بنسبة 6.6% ، وأخيراً في الترتيب الخامس سهم أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 6.2%. ونستعرض أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليو كالتالي :

أنهت البورصى المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، بضغوط بيعية مكثفة من قبل المصريين ، وهبط نحو 102 سهم تصدرهم سهم بلتون القابضة حيث وصل سعره الي 3.1 جنيه فقط.