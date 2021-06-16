تراجع مؤشرات الأسهم الأسيوية .. ومؤشر" نيكي" يهبط 1.1% بختام التعاملات

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء على وقع بيانات صينية ضعيفة ، حيث تراجع مؤشر شنغهاي بنحو 1.1% عند 3518 نقطة، كما هبط مؤشر شنتشن 2.3% إلى 2332 نقطة.





وهبط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.51% إلى 29291 نقطة، كما تراجع مؤشر عانج سينج لهونج كونج بنسبة 0.70% ليسجل 28436 نقطة.



