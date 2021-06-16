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تراجع مؤشرات الأسهم الأسيوية .. ومؤشر" نيكي" يهبط 1.1% بختام التعاملات

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:08 م
الاسهم الأسيوية
الاسهم الأسيوية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء على وقع بيانات صينية ضعيفة ، حيث تراجع مؤشر شنغهاي بنحو 1.1% عند 3518 نقطة، كما هبط مؤشر شنتشن 2.3% إلى 2332 نقطة.

وهبط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.51% إلى 29291 نقطة، كما تراجع مؤشر عانج سينج لهونج كونج بنسبة 0.70% ليسجل 28436 نقطة.

وو ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين 12.4% في مايو على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ من توقعات زيادتها 13.6% ، حيث تباطأ نمو الإنتاج الصناعي بنحو 8.8% في الشهر الماضي، بعدما زاد 9.8% في أبريل السابق له ، وذلك  زيادة إصابات "كورونا" في بعض الأقاليم في الصين الفترة الأخيرة ومن بينها مقاطعة جوانجدونج.

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