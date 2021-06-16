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داني روز يعود لواتفورد بعد 12 عاماً

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
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قال نادي واتفورد الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، إنه تعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي السابق داني روز، ليلعب له بداية من الموسم المقبل بعد أن غادر الأخير توتنهام هوتسبير.

وغادر روز توتنهام بعد اللعب له لمدة 14 عاماً، وكان ضمن تشكيلة النادي اللندني عندما صعد لنهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.

وارتبط روز (30 عاماً) مع واتفورد بعقد لمدة عامين.

وسيعود روز إلى واتفورد بعد غياب استمر 12 عاماً، بعد أن سبق له اللعب للفريق سبع مرات خلال فترة إعارة في نهاية موسم 2008-2009.

وبعد غيابه لمدة عام عن دوري الأضواء سيبدأ واتفورد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الممتاز في 14 أغسطس (آب) المقبل عندما يستضيف أستون فيلا.

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