الزمالك يفاوض نجم الوداد المغربي





كشفت تقارير صحفية مغربيه عن حقيقة وجود مفاوضات مع وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي، ونادي الزمالك، من أجل ضم اللاعب لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويسعى مسؤولو نادي الزمالك في الآونة الأخيرة للتعاقد مع لاعب جديد لخلافة فرجاني ساسي الذي قرر الرحيل عن النادي.





ووفقاً لما ذكرته صحيفه المنتخب المغربية، أن إدارة فريق الوداد البيضاوي المغربي كشفت بأنه لا يوجد اي تفاوض مع الزمالك بهذا الأمر.

واكدت المصادر أن ما تم الترويج له حول هذا الموضوع غير صحيح بالمرة خاصة وأن المفاوضات ربطت أيضا يحيى جبران بالأمر.





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي أسوان، في تمام التاسعة مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 26 من الدوري الممتاز.