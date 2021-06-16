463.6 مليون جنيه خسائر"رمكو" خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عن القوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021، ارتفاع خسائرها بنسبة 251 % على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها حققت خسائر بلغت 463.61 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 132.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.





وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة خلال الربع الأول من 2021، تحقيق خسائر بلغت 272.59 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 57.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.





وحققت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، صافي خسارة بلغ 443.39 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل صافي ربح بلغ 218.32 مليون جنيه خلال العام المنصرم له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وبلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة، خسارة 697.58 ألف جنيه في 2020، مقابل خسارة 121.84 ألف جنيه في 2019.



