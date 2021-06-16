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بوتين: آمل أن يكون الاجتماع مع بايدن بناء

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:16 م
بوتين
بوتين
وكالات
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يأمل أن يكون الاجتماع مع نظيره الأمريكي جو بايدن بناء.

               

وأكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستكون صعبة.

 

وأضاف الكرملين، أن بوتين يعتزم طرح القضايا بكل صراحة ومحاولة إيجاد حلول لها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى سويسرا للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

 

 وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الاجتماع المرتقب بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مهم للغاية، لكن التوقعات المبالغ فيها بشأنه لا أساس لها.

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