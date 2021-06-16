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بشرى عن صورتها مع أحمد مكي وأحمد حلمي "محدش قدي"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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شاركت الفنانة بشرى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها، وهي برفقة بالثنائي أحمد حملي، أحمد مكي.

وعلقت بشرى على الصورة قائله:" محدش قدي لما تتصور مع نص لذاذة الكوكب"، وحازت الصورة على العديد من المتابعين.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى مسلسل" الإختيار" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من النجوم، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

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