قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للتراجع 0.2% في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، حيث

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2 %، إلى مستوى 1564 نقطة, مع ختام التعاملات، وذلك

بدعم قطاعي البنوك والصناعة ،

وشهد سوق البحرين تعاملات بحجم 2.35 مليون سهم، بقيمة 750.28 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.