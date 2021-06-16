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قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للتراجع 0.2% في ختام التعاملات
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:19 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2 %، إلى مستوى 1564 نقطة, مع ختام التعاملات، وذلك بدعم قطاعي البنوك والصناعة ، وشهد سوق البحرين تعاملات بحجم 2.35 مليون سهم، بقيمة 750.28 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.
وصعد قطاع البنوك 0.38 %، مع ارتفاع سهم الأهلي المتحد 0.91% ،وارتفع قطاع الصناعة 0.15 بدعم سهم البا المرتفع 0.15 %.
وأنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة أمس الاثنين، على ارتفاع، بدعم الأسهم القيادية بقطاعات البنوك والاستثمار والخدمات.
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