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قتلى وجرحى بانفجار مخلفات حربية جنوبي العراق

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 03:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قتل مدني وأصيب آخر بانفجار مخلفات حربية في محافظة كربلاء جنوبي العراق، بحسب ما ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية.

 

وأصدرت الخلية، بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن "مخلفات حربية انفجرت قرب معمل الإسمنت في الجهة الغربية لمحافظة كربلاء المقدسة (في الحدود الفاصلة بين الأنبار وكربلاء)، مما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر نتيجة بحثهما داخل مخلفات السكراب، دون علمهما بوجود مخلفات حربية".

 

وأضاف البيان، أن "مفارز مشتركة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى توجهت لمكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبعاد الخطر عن المواطنين وتحديد الجسم الغريب الذي أدى إلى الانفجار".

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قتلى وجرحى انفجار مخلفات العراق

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