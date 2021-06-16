غداً.. ندى موسى ضيفة برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي





ومن المقرر أن تتحدث ندى موسى خلال اللقاء تتحدث عن كواليس المسلسلات التى شاركت بها مؤخراً فى شهر رمضان الماضي، كما تتحدث عن مشوارها الفنى منذ بدايتها وعن أهم المحطات الفنية خلاله وعن مشاريعها الفنية المقبلة.





وشاركت الفنانة ندى موسى في السباق الرمضاني الماضي من الموسم الرمضاني من خلال مسلسلي"بنت السلطان"، "بين السماء والأرض"،" هجمه مرتده"مع أحمد عز والفنانه هند صبري، كما ظهرت أيضًا في مسلسل "فارس بلا جواز" مع الفنان مصطفى قمر.









تستضيف الإعلامية إنجي علي غداً في برنامجها"أسرار النجوم"الفنانة ندى موسى، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على نجوم FM 100.6