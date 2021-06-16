Advertisements

غداً.. ندى موسى ضيفة برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تستضيف الإعلامية إنجي علي غداً في برنامجها"أسرار النجوم"الفنانة ندى موسى، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على نجوم FM 100.6

ومن المقرر أن تتحدث ندى موسى خلال اللقاء تتحدث عن كواليس المسلسلات التى شاركت بها مؤخراً فى شهر رمضان الماضي، كما تتحدث عن مشوارها الفنى منذ بدايتها وعن أهم المحطات الفنية خلاله وعن مشاريعها الفنية المقبلة. 

وشاركت الفنانة ندى موسى في السباق الرمضاني الماضي من الموسم الرمضاني من خلال مسلسلي"بنت السلطان"، "بين السماء والأرض"،" هجمه مرتده"مع أحمد عز والفنانه هند صبري، كما ظهرت أيضًا في مسلسل "فارس بلا جواز"  مع الفنان مصطفى قمر. 


أخبار تهمك

نجم الأهلي يوافق على انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من بقاء حفني في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يومين

الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يسعى لضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

30 يونيو .. الاطلاع علي دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بـ10 ملايين جنيه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 18 ساعة

حلا شيحة تدعم فتاة المطار:"عيب اوي اللي بيحصل ده"

منذ ساعة و 24 دقيقة

كورونا يضرب كوبا أمريكا خلال 48 ساعة فقط!

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

12:46 م

تعليق ناري من نشأت الديهي لـ"مذيع الجزيرة" لهذا السبب

08:09 ص

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

11:33 م

الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة