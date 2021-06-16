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30 يونيو .. الاطلاع علي دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بـ10 ملايين جنيه

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت المحكمة الإقتصادية، دعوى تتهم الإعلامي عبد الناصر زيدان، بالسب والقذف في حق الإعلامي تأمر أمين.. لجلسة 30 يونيو الجاري للإطلاع

ورفض الدفاع بالجلسة الماضية امام قاضي التحضير التصالح مع الإعلامي عبد الناصر، موضحا أن المحكمة قررت تحديد جلسة  اليوم لتكون هذه أولى جلسات المحاكمة.


وأقام المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي، تامر أمين دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان؛ لقيامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سب وقذف وتشهير وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة وانتهاك لحرمة الموتى وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما حدا به إقامة الدعوى امام الاقتصادية للقضاء له بتعويضه ب10 ملايين جنيه.

صرح مكتب هيثم عباس أن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وإزدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات ستحمى المجتمع من مشاكل أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع، ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهى براء من تلك الأفعال.

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