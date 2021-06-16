رأس غارب تنتهى من القرعة العلنية لمستحقى وحدات البديلة للعشوائيات





وأضاف رئيس المدينة ان مساكن بدائل العشوائيات تحت رعاية صندوق تطوير العشوائيات.



يأتي هذا في ضوء اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي في توفير حياة كريمة للمواطنين.





شهد اللواء حامد احمد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، اليوم الاربعاء، القرعة العلنية لمستحقين البلوك والوحدة السكنية بديل العشوائيات المرحلة.وأعلن "حامد" الضوابط توزيع المستحقين والبدء في القرعة بشفافية تامه لعدد 48 بلوك، 21 وحدة سكنية وفتح باب التوريد بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية وسيتم النقل والتسليم فورًا.