تحديد موعد انطلاق الدوري الاسباني الممتاز

سيبدأ موسم الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) الجديد في عطلة نهاية الأسبوع، التي توافق يوم 15 أغسطس/آب المقبل.





وذلك بعد أن توصل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني (لاليجا)، والمجلس الأعلى للرياضة الإسبانية، لاتفاق خلال اجتماع ترأسه المدير العام للرياضة، ألبرت سولير، وفقا لما ذكره المجلس في بيان.





وتوصل خافيير تيباس ولويس روبياليس، رئيسا لاليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى اتفاق على عدم إقامة مباريات في المسابقة المحلية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق 23 أبريل/نيسان 2022، وهو اليوم الذي من المقرر أن يقام فيه نهائي كأس الملك.





ومن جانبه، اتخذ المجلس الأعلى للرياضة قرارا نهائيا، بشأن يوم 31 ديسمبر/كانون أول 2021، بسبب "الخلاف القائم" بين لاليجا واتحاد الكرة، حيث ستُلعب ثلاث مباريات من الدوري في اليوم الأخير من العام، لكنها ستخضع لـ"معايير" تتعلق ببعد الملاعب التي تستضيف المباريات.





وقال المجلس الأعلى للرياضة "فقط الفرق التي يتعين عليها أن تسافر في نطاق الحد الأدنى، ستكون قادرة على خوض مباريات، وذلك من أجل احترام عودتها في الوقت المناسب، للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة".





وشكر سولير الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولاليجا، على "استعدادهما للحوار لتزويد مسابقاتنا بإطار من اليقين الضروري".