حورية فرغلي أول المشاركين في لجنة تحكيم "Miss Egypt"





بدأت دكتورة أمال رزق، رئيسة مسابقة Miss Egypt التحضيرات الأولى للمسابقة، بانضمام الفنانة حورية فرغلي، لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة هذا العام.



وصرّح محمد علي المنسق الإعلامي للمسابقة، أن الفنانة حورية فرغلي سوف تتواجد ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "Miss Egypt 2021" والمقرر بدء فعاليتها بكاستينج المسابقة يوم الجمعة ٢ يوليو المقبل بفندق انتركونتيننتال سميراميس بوسط البلد.



جدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي، تستعد الفترة المقبلة لعودتها للوسط الفني بعد انتهاء فترة نقاهة عملية أنفها التي خضعت لها مؤخراً بالولايات المتحدة الأمريكية.